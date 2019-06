Juventus, Paratici su Sarri: "Idee chiare fin dall'inizio, ringrazio il Chelsea"

Seduto al fianco di Sarri, Paratici presenta il nuovo tecnico della Juventus: "La trattativa non è durata un mese, idee chiare fin dall'inizio".

Un trattativa molto intensa con il e il fatidico giorno che ora è finalmente arrivato. Preso posto nella sala “Gianni e Umberto Agnelli” dello Stadium, Maurizio Sarri si presenta come nuovo tecnico della , club con il quale ha firmato un contratto per i prossimi tre anni.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Un colpo di mercato al quale ha lavorato per settimane Fabio Paratici, uno dei principali artefici dell'arrivo di Sarri in bianconero. Seduto al fianco del nuovo allenatore juventino, il Chief Football Officer del club torinese ha parlato di questo importante arrivo.

"La trattativa non è durata un mese, noi avevamo le idee chiare fin dall'inizio. Poi bisogna aver rispetto di tutte le parti in gioco. Ringrazio il Chelsea. Tra grandi club bisogna rispettare i tempi".

Con queste parole il dirigente bianconero ha voluto far capire subito come Sarri sia sempre stata la prima e unica scelta per la panchina della Juventus dopo l'addio di Massimiliano Allegri, spegnendo ogni voce legata ad altri nomi.

A breve il servizio completo.