Juventus, Paratici su Pogba: "Gli vogliamo bene, ma è presto per parlarne"

Prima della partita di contro il Ferencváros, il direttore dell'area tecnica della , Fabio Paratici, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport'.

E, a precisa domanda, ha cercato di chiarire una situazione che va avanti ormai da tempo: quella di un presunto interessamento della Vecchia Signora per Pogba.

"Paul Pogba è un nostro obiettivo? In questo momento è un giocatore del , è difficile pensare al calciomercato in questo momento. Adoriamo Pogba, gli vogliamo bene, è un giocatore fantastico ma è troppo presto per parlare dei nostri obiettivi per il futuro".