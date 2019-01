Juventus, Paratici rivela: "Due opzioni per il dopo Higuain: Ronaldo o Messi"

Il ds della Juventus, Fabio Paratici, sul colpo Cristiano Ronaldo: "Un trasferimento storico. All'inizio pensavo fosse una barzelletta...".

Un impatto devastante con la Serie A e un ruolo di leader indiscusso della squadra già guadagnatosi in poche partite. Il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus è stato un grande successo di mercato, come dimostrano le prestazioni inanellate dal portoghese in questa prima parte di stagione in Italia.

In occasione della XIII edizione della 'Dubai International Sports Conference', a tornare a parlare dell'acquisto dell'ex Real Madrid è stato il ds della Juventus, Fabio Paratici.

"Ronaldo è Ronaldo, c'è poco da dire. Siamo felici di lui non solo dal punto di vista tecnico. Lavora duramente tutti i giorni ed è un esempio. Perché quando guardi il numero 1 lavorare così, tutti si sentono in obbligo di fare lo stesso. Sulla trattativa che lo ha portato a Torino? Tutto è avvenuto in maniera molto rapida. È stato un trasferimento storico , bisogna ringraziare il presidente e il Real Madrid perché non era facile cedere un giocatore così".

Entrando nei dettagli della trattativa, Paratici ha sottolineato come sia stato il portoghese a muovere i primi passi verso i bianconeri.

"Il primo contatto c'è stato durante i quarti di finale della Champions League, Jorge Mendes mi disse che Cristiano voleva giocare per la Juve . Io pensavo fosse una barzelletta , poi si parlò di Cancelo e lui tornò su Ronaldo. In quel momento capii che si poteva provare. Ne parlai con Agnelli, non era facile ma lui rispose subito in maniera positiva sia sotto l'aspetto tecnico, che per le motivazioni del giocatore, che per quello che avrebbe potuto portare al nostro brand. Dopo qualche ora mi ha richiamato per dirmi di provarci".

Una scelta, quella di provare a portare Ronaldo a Torino, dettata dalla volontà della Vecchia Signora di migliorare ulteriormente il proprio reparto offensivo, come dichiarato sempre da Paratici a 'Sportmediaset'.