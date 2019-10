Juventus, Paratici e l'estate 'calda' di Dybala: "Sempre attenti alle dinamiche anche in uscita"

Il ds della Juventus, Fabio Paratici, ha parlato in occasione dell'Assemblea degli Azionisti anche della politica dei bianconeri in tema di mercato.

Giornata calda in casa : oggi, infatti, è andata in scena l'Assemblea degli Azionisti in cui è stato chiesto da Andrea Agnelli l'aumento di capitale per 300 milioni di euro. Inoltre l'Assemblea è anche l'occasione in cui i piccoli azionisti possono fare domande al direttivo della società.

Proprio fra queste domande è stato chiesto al direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici una riflessione sulle voci di mercato che sono impazzate questa estate nei confronti di Paulo Dybala. La 'Joya' bianconera era stata accostata al nell'ipotetico scambio con Lukaku, che aveva riempito i giornali nelle ultime settimane di mercato. Il ds della società campione d' ha voluto così rispondere sulla politica attuata dalla Juventus in tema di mercato.

"Come dobbiamo essere attenti alle dinamiche in entrata, dobbiamo esserlo anche in uscita. Poi fare una giusta valutazione, come abbiamo fatto: Questo vale anche per tutti gli altri".

La valutazione di continuare a credere in Dybala si è rivelata azzeccata, come dimostrato dalla doppietta con cui l'attaccante argentino ha regalato tre punti fondamentali per il cammino in della Juventus. L'attenzione alle opportunità di mercato in una grande società, però, deve essere sempre alta: sia in entrata che in uscita. E lo sa bene Fabio Paratici, che in entrata è sempre stato magistrale in ambito di oppurtunità a parametro zero: Adrien Rabiot è l'ultimo dei suoi colpi in tal senso.