Juventus, Paratici: "Cuadrado e Matuidi? Vogliamo prolungare i contratti"

Fabio Paratici ha confermato l'intenzione di continuare con Matuidi e Cuadrado: "Pensiamo di prolungare i contratti in essere".

Vi abbiamo raccontato di come Fabio Paratici abbia rivelato l'imminente cessione (a gennaio) di Mattia Perin e Marko Pjaca. Ma non è solo questo lo spunto offerto dal direttore sportivo della , intervenendo ad Amatrice, dove è stato premiato come Manager of the Year durante il Premio Scopigno.

Ci sono due giocatori, infatti, che sembravano quasi ai margini del progetto tecnico della Juventus in estate, ed invece in questi primi mesi si sono dimostrati tra i migliori in assoluto, anche in modo sorprendente. Stiamo parlando di Blaise Matuidi e Juan Cuadrado.

"Siamo molto positivi su questo argomento, pensiamo di prolungare con Cuadrado e Matuidi i contratti che abbiamo in essere".

Matuidi da Maurizio Sarri è stato impiegato praticamente sempre, in una occasione anche da terzino sinistro per le defezioni di Alex Sandro e De Sciglio. Cuadrado è stato utilizzato sia da esterno offensivo ma soprattutto da terzino destro, e le sue prestazioni sono andate sempre in crescendo.

Adesso la Juventus vorrebbe ripagare i due giocatori con un rinnovo contrattuale, che potrebbe arrivare nei prossimi mesi...