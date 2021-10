Cosa serve alla Juventus per gli ottavi di Champions League 2021/2022

Partenza roboante in Europa per i bianconeri, a differenza della Serie A: le combinazioni per il passaggio alla fase ad eliminazione diretta.

Juventus a due facce. In terribile difficoltà in Serie A, la squadra bianconera ha ottenuto tre vittorie su tre in Champions League, battendo anche i Campioni d'Europa in carica del Chelsea. Ottavi di finale vicinissimi e di fatto raggiungibili già nel quarto turno continentale.

La squadra di Allegri, infatti, avrà contro lo Zenit il primo match point per entrare tra le migliori sedici squadre di Champions League e provare per l'ennesima volta a conquistare quel trofeo che manca oramai da quasi trent'anni, vicino per due volte con le finale perse dall'attuale tecnico contro Real Madrid e Barcellona.

JUVENTUS AGLI OTTAVI SE...

Batte lo Zenit

Pareggia contro lo Zenit

JUVENTUS PRIMA DEL GIRONE H SE...

La prima posizione in classifica non potrà arrivare nel quarto turno del gruppo H, anche in caso di successo contro lo Zenit e sconfitta del Chelsea contro il Malmo. Per blincare il passaggio da testa di serie servirà aspettare eventualmente il quinto turno, previsto contro il Chelsea.