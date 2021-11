Cosa serve alla Juventus per qualificarsi agli ottavi di Champions League 2021/2022

Juventus a due facce. In terribile difficoltà in Serie A, la squadra bianconera ha ottenuto tre vittorie su tre in Champions League, battendo anche i Campioni d'Europa in carica del Chelsea. Ottavi di finale vicinissimi e di fatto raggiungibili già nel quarto turno continentale.

La squadra di Allegri, infatti, avrà contro lo Zenit il primo match point per entrare tra le migliori sedici squadre di Champions League e provare per l'ennesima volta a conquistare quel trofeo che manca oramai da quasi trent'anni, vicino per due volte con le finale perse dall'attuale tecnico contro Real Madrid e Barcellona.

JUVENTUS AGLI OTTAVI SE...