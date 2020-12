Juventus, ora regna l'abbondanza: tutti in gruppo per la prima volta

Per la prima volta in stagione, oggi Pirlo avrà l'intera rosa a disposizione. Una dolce novità. Assente solo Khedira, ormai vicino all'addio.

Era il tardo pomeriggio del 27 ottobre. Due giorni prima la aveva pareggiato in casa contro il , rimontando da un iniziale svantaggio. E ora doveva preparare un'altra sfida casalinga, questa volta contro il in . Andrea Pirlo si presentava in conferenza col classico sarcasmo di chi è intenzionato a sputare un rospo particolarmente indigesto senza voler apparire a tutti i costi sgradevole:

"Domattina faremo la conta dei giocatori a disposizione. Ma qualcosa c'inventeremo".

L'elenco dei convocati diramato il giorno seguente avrebbe confermato in maniera concreta i pensieri sinistri di Pirlo. Fuori Chiellini, vittima dei soliti problemi fisici. Fuori de Ligt, non ancora recuperato dopo essersi operato a una spalla. Bonucci in dubbio (e poi recuperato). E fuori Cristiano Ronaldo, contagiato dal Coronavirus un paio di settimane prima. Presenti solo due attaccanti di ruolo, ovvero Morata e Dybala. Emergenza pura. Risultato: 2-0 Barcellona.

Poco più di due mesi più tardi, la situazione si è ribaltata. E ora Pirlo può finalmente sorridere. L'allenatore della Juventus, finalmente, ha tutti a disposizione. In difesa, reparto in cui a turno tutti i centrali si sono dovuti fermare ma nel quale regna adesso l'abbondanza, ma anche a centrocampo e in attacco. Quasi un miracolo: per la prima volta in stagione, questa mattina (unica seduta della giornata) tutti i componenti della rosa si alleneranno in gruppo.

La rosa bianconera è tornata a sgambettare ieri dopo le feste Natalizie, pensando già alla gara contro l' che domenica 3 aprirà il 2021 dei campioni d' in carica. Mancavano appena due elementi: Adrien Rabiot e Cristiano Ronaldo, entrambi in attesa che il rispettivo tampone desse esito negativo al Covid-19. Ma per il resto c'erano proprio tutti. E oggi la storia si ripeterà, comprendendo anche il francese e il portoghese.

Caso a parte è quello di Sami Khedira, lui sì assente. Dall'allenamento di ieri, da quello di oggi. E, in generale, dal progetto che da inizio anno Pirlo ha in mente per la Juventus. Ieri il centrocampista tedesco è volato in Inghilterra per provare ad accelerare le trattative che, con ogni probabilità, dovrebbero vederlo lontano da già a gennaio. Titoli di coda.

È così, con l'unica defezione di un calciatore che ormai da tempo immemore si sente un ex bianconero, che la Juventus si prepara al nuovo anno. Problemi di abbondanza, finalmente. Infermeria vuota, campo d'allenamento pieno. Una dolce novità alla quale, alla Continassa, non erano più abituati.