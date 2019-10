Juventus, occhi in Championship: piace il 2000 Ferguson del West Bromwich

La Juventus mette gli occhi su un talento inglese della Championship: è il classe 2000 Nathan Ferguson, terzino del West Bromwich.

Dopo Demiral, Romero, De Ligt e Luca Pellegrini, la mette nel mirino un altro giovanissimo difensore. Si tratta di Nathan Ferguson, un classe 2000 che gioca in Championship con la maglia del Albion, ma che con le sue prestazioni sta attirando le attenzioni del grandi club.

Secondo quanto riporta ‘The ’, il terzino - in grado di giocare sia a destra che a sinistra, ma anche da centrale - è entrato nel radar soprattutto dei bianconeri, che lo stanno seguendo con grande attenzione e lo tengono in forte considerazione per la difesa del futuro.

Ferguson gioca tra i professionisti da quest’anno, da quando Slaven Bilic ha deciso di puntare su di lui in difesa. Ha collezionato da titolare in 11 partite su 12 ed è diventato un punto fermo del primo in classifica - sebbene non avesse mai esordito nella prima squadra dei ‘Baggies’, club di cui fa parte da quando ha 8 anni.

Il suo contratto con la squadra delle Midlands scade però a giugno 2020 e sembra che i discorsi per un rinnovo non siano ancora iniziati. Così la Juventus, insieme ad , e diverse squadre di Premier League, ha iniziato a fare più di un pensiero al giocatore.

Membro della nazionale inglese under-20, Ferguson sarebbe riluttante nell’andare in un club di Premier League al momento, in quanto rischierebbe di ritrovarsi a giocare con l’Under 23. La Juventus osserva la situazione.