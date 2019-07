Juventus, Obikwelu stregato da Ronaldo: "Dura almeno fino a 40 anni"

Cristiano Ronaldo continua a far parlare di sé per una maniacale cura del proprio corpo dal punto di vista atletico: negli ultimi giorni il fuoriclasse della si è allenato con l'ex velocista portoghese Francis Obikwelu, che è subito rimasto impressionato dalle prestazioni del connazionale.

Come riportato da 'Fox Sports', il vice-campione olimpico ad Atene nel 2004 ha parlato delle doti atletiche di CR7:

"Ci sentiamo spesso per lavorare su forza e resistenza. Ho conosciuto non solo un professionista con un grande talento, ma anche con una grande intelligenza e una grande capacità di studiare il proprio corpo. Quando giocava in era più giovane, giocava sulla fascia e perdeva inevitabilmente più energie. In ha cambiato modo di giocare e, di conseguenza, ha imparato ad allenarsi in modo diverso. Con il passare degli anni non ci ha perso, al contrario ci ha guadagnato. Abbiamo analizzato i dati e abbiamo scoperto che non è mai stato esplosivo come adesso".