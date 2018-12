Juventus, nuovo obiettivo: due vittorie per il record di punti nell'anno solare

La Juventus ha già conquistato 97 punti nelle 36 partite di campionato giocate nel 2018 e con due vittorie eguaglierebbe il record europeo.

Il titolo di campione d'inverno è già in cassaforte ma l'anno della Juventus, come sottolinea 'Il Corriere dello Sport', si potrebbe chiudere con un ulteriore primato dal sapore dolcissimo.

In caso di vittorie contro Atalanta e Sampdoria nelle ultime due gare del 2018, infatti, la Juventus potrebbe eguagliare il record di punti a livello europeo nell'anno solare fissato per due volte dal Barcellona nel 2010 e nel 2012.

I bianconeri attualmente sono fermi a quota 97 in 36 partite di campionato ma con altri 6 punti salirebbero a 103 fissando il nuovo record italiano e raggiungendo il Barcellona.

L'obiettivo sembra insomma davvero alla portata per questa Juventus che in tal modo farebbe meglio del Napoli di Sarri nel 2017 (99 punti), della stessa Juventus nel 2016 (100) e del Torino che nel lontano 1948 con i tre punti a vittoria ne avrebbe conquistati 101.

A livello europeo invece, oltre al Barcellona, c'è da superare anche il Manchester United che nel 1993 chiuse l'anno solare con 102 punti. Uno in meno rispetto a quelli che potrebbe conquistare la Juventus. Atalanta e Sampdoria permettendo, ovviamente.

Quello dei punti nell'anno solare sarebbe d'altronde l'ennesimo record della squadra bianconera dopo i 49 punti sui 51 delle prime 17 giornate con il maggior numero di vittorie sia in questo campionato (16) che nell'anno solare (31 in 36 partite). Numeri che certificano per l'ennesima volta il dominio bianconero in Italia.