Juventus-Novara dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Seconda amichevole per la Juventus, nel derby piemontese contro il Novara: tutto sulle formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.

JUVENTUS-NOVARA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -Novara

-Novara Data: 13 settembre 2020

13 settembre 2020 Orario: 10.30

10.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go

La 2020/2021 si avvicina a grandi passi, con la Juventus chiamata a difendere ancora una volta il titolo di Campione d' . Bianconeri a caccia del decimo titolo consecutivo, con la novità Pirlo in panchina. Dopo aver battuto l'Under 23, i bianconeri sfidano il Novara nel derby piemontese.

Una seconda amichevoler per la Juventus che arriva ad una settimana dall'inizio della Serie A. Una gara che vedrà disponibili i giocatori che negli ultimi giorni hanno partecipato alle gare con la propria Nazionale, tra cui un Cristiano Ronaldo capace di mettere insieme il 100esimo e il 101esimo centro con il .

In questo articolo trovate tutto quello che c'è da sapere su Juventus-Novara: dalle notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere alla partita in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-NOVARA

La gara tra Juventus e Novara si giocherà domenica 13 settembre alla Continassa, il centro sportivo dei bianconeri: match in programma alle ore 10:30 senza tifosi e rappresentanti dei media.

Juventus-Novara sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport. Non è ancora stato annunciato il canale specifico per assistere alla gara tra i bianconeri e il team di Banchieri: l'ufficialità è attesa a breve.

Sarà possibile guardare Juventus-Novara anche in grazie al servizio Sky Go, riservato agli abbonati Sky e disponibile su dispositivi portatili come pc, smartphone e tablet, oltre che su Juventus TV.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Rugani; Cuadrado, Rabiot, Arthur, Bentancur, Alex Sandro; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo

NOVARA (4-3-3): Marricchi; Pagani, Bove, Bellich, Cagnano; Hrkac, Collodel, Zunno; Gonzalez, Bortolussi, Nardi. All. Banchieri