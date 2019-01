Juventus: news calciomercato - Sturaro torna al Genoa

Stefano Sturaro è vicino a lasciare la Juventus. Il centrocampista sanremese potrebbe tornare al Genoa sin da subito. Sturaro ha trascorso gli ultimi cinque mesi in prestito allo Sporting, ma senza mai riuscire a giocare con i lusitani. Tornerà in Liguria in prestito con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni.

La Juventus non ha intenzione di mollare Moise Kean. Nonostante le tante richieste di prestito da diversi club di Serie A, i bianconeri vorrebbero tenere il classe 2000 e prolungare il contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2020.

La Juventus, anche grazie al lavoro di Jorge Mendes, conta di riportare a casa Rogerio dal Sassuolo e cederlo al Wolverhampton per 20 milioni di euro. Probabili i riscatti di Audero e Orsolini che poi dovrebbero essere ceduti a prezzi più alti.

Nelle prossime ore è previsto un incontro tra Juventus e Genoa a Milano, dove è atteso il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici. La Vecchia Signora girerà Sturaro ai liguri e spera di bloccare il giovane difensore Romero.

Solari non ha schierato Isco tra i titolari neppure contro la Real Sociedad nonostante le contemporanee assenze di Asensio e Bale per infortunio mentre Marcelo è stato fischiato dal 'Bernabeu' dopo l'errore che ha portato al rigore. Entrambi potrebbero lasciare Madrid a fine stagione e la Juventus ci pensa seriamente.