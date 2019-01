Juventus: news calciomercato - Ramsey vicino, sfuma Todibo

Le ultime notizie e tutte le trattative di calciomercato sulla Juventus.

Calciomercato Juventus : le ultimissime notizie su trattative, acquisti e cessioni.

Oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratis su DAZN

Niente Juve per per Jean-Clair Todibo, il centrale francese classe '99 ha scelto infatti il Barcellona. Decisiva la mediazione di Abidal nella trattativa: Todibo va in scadenza a giugno, ma potrebbe arrivare in blaugrana già a gennaio.

Contatti costanti per avvicinare Ramsey alla Juventus in estate: il giocatore gallese firmerebbe un contratto pluriennale da circa 7 milioni netti a stagione. Il centocampista dell'Arsenal ha dato massima priorità ai Campioni d'Italia.

La Juventus , che vede sfumare Todibo, accelera col Genoa per bloccare Romero e sorpassa l'Inter anche per il giovane portoghese Trincao.