Juventus: news calciomercato - Lo United propone lo scambio Pogba-Douglas Costa

Le ultime notizie e tutte le trattative di calciomercato sulla Juventus.

Calciomercato Juventus: le ultimissime notizie su trattative, acquisti e cessioni.

Oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratis su DAZN

Secondo 'Tuttosport' la Juventus lancerà un nuovo attacco in estate a Paul Pogba, ma sta continuando la corte anche in queste settimane. Il Manchester United ha risposto quindi alle proposte bianconere. Il riassunto asciutto e sintetico della discussione è, verosimilmente, questo: volete Pogba? Dateci Douglas Costa. La dirigenza della Vecchia Signora riflette.

I negoziati tra l' Inter e Mauro Icardi non vanno certo nel migliore dei modi. Secondo 'Tuttosport', in caso di rottura con il Capitano, Marotta sta pensando di lanciare l'assalto a Paulo Dybala, qualora la Juventus fosse disponibile a lasciarlo partire di fronte ad una buona offerta.

La Juventus tenta il colpo Isco per la prossima estate: i bianconeri hanno informato l'entourage dello spagnolo del proprio interessamento. Il gioiello del Real Madrid potrebbe costare non meno di 60-70 milioni di euro.

La Juventus ha incontrato gli agenti di Kouame, ma i bianconeri non sembrano intenzionati ad approfondire il discorso con il Genoa . Sembra più una manovra di disturbo per le squadre che in questo momento lo stanno trattando davvero, Napoli su tutte.