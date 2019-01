Juventus: news calciomercato - Idea Jordi Alba

Le ultime notizie e tutte le trattative di calciomercato sulla Juventus.

Dopo aver di fatto chiuso l'affare che porta a Ramsey, la Juventus ha intenzione di avviare la trattativa per un altro grande giocatore come Jordi Alba. Il laterale spagnolo ha un contratto in scadenza nel 2020 con il Barcellona , non lo ha ancora rinnovato, nonostante il pressing dei senatori dello spogliatoio. Su di lui ci sono anche il Manchester United ed il Manchester City. Il club bianconero vorrebbe acquistarlo in estate.

Cristian Romero è sempre più vicino alla Juventus , in netto vantaggio sull' Inter per il centrale argentino che si è saputo mettere in evidenza con la maglia del Genoa . Il dg dei liguri, Giorgio Perinetti , ha ammesso come i bianconeri siano stati più convincenti: "Rispetto all'Inter, la Juventus è stata più concreta e con loro abbiamo chiuso diverse operazioni in tempi recenti. Sturaro? Ci piacerebbe riaverlo con noi" .

La Juventus resta fiduciosa per Matthijs De Ligt : Andrea Agnelli ha incontrato il ragazzo e la sua famiglia assieme a Edwin Van der Sar, ex portiere bianconero ed attuale direttore generale dell'Ajax. Occhio però al PSG che sembra voler fare sul serio: parigini pronti a sbaragliare la concorrenza con un'offerta monstre da 150 milioni, per il pacchetto comprendente anche Frenkie De Jong.