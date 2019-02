Juventus, Nedved gonfia il petto: “Abbiamo una squadra di supereroi”

L'eliminazione dalla Coppa Italia e il mezzo passo falso contro il Parma in campionato. Ma le certezze in casa Juventus restano intatte. Pavel Nedved, infatti, parlato del momento bianconero rinnovando la grande fiducia nel gruppo.

Intervenuto a margine della presentazione della mostra “Gulp! Goal! Ciak! Calcio e Fumetti”, tenutasi al J Museum, Nedved non si mostra preoccupato in vista dei prossimi impegni.

"Preoccupazione per la Champions? Non ci pensiamo assolutamente perché abbiamo due partite di campionato da disputare, siamo molto concentrati e si lavora per quello. Abbiamo preso goal che non siamo abituati a prendere, ma abbiamo lavorato su questo aspetto e la squadra è pronta".