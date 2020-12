Juventus-Napoli si rigioca, Rabiot neanche in panchina contro la Fiorentina

La decisione di rigiocare Juventus-Napoli fa scattare la squalifica di Rabiot per la gara con l'Udinese, ma il francese non giocherà per precauzione.

La decisione è stata ormai presa in via ufficiale: - dovrà essere rigiocata, dopo il lungo braccio di ferro la squadra partenopea ha ottenuto la rimozione del punto di penalizzazione e avrà l'opportunità di giocarsi la sfida allo Stadium.

Adrien #Rabiot non appare in distinta poiché sconta la squalifica in seguito alla pubblicazione del provvedimento definitivo di giustizia sportiva relativo a Juventus-Napoli del 4 ottobre.#JuveFiorentina — JuventusFC (@juventusfc) December 22, 2020

Tra i principali aspetti della questione spicca quello su Adrien Rabiot, che aveva scontato la squalifica proprio in occasione della gara 'virtualmente' giocata contro la squadra di Gattuso, dal momento che il risultato a tavolino vale come un turno effettivo di campionato.

In questo caso però il centrocampista ex tornerà a dover scontare la squalifica: il giocatore bianconero dovrebbe saltare la prima gara del 2021, quella contro l', visto il ricorso al CONI accolto ed attivo da mezzanotte.

La Juventus ha deciso però di mandare il giocatore comunque in tribuna per precauzione in occasione della sfida di questa sera contro la , così da non rischiare nulla a termini di regolamento. Per Madama, come evidenziato da Paratici, sarà però quella contro la Viola a contare come squalifica: