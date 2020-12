Juventus-Napoli si rigioca, Rabiot salta l'Udinese per squalifica

La decisione di rigiocare Juventus-Napoli fa scattare la squalifica di Rabiot, che salta la sfida contro l'Udinese.

La decisione è stata ormai presa in via ufficiale: - dovrà essere rigiocata, dopo il lungo braccio di ferro la squadra partenopea ha ottenuto la rimozione del punto di penalizzazione e avrà l'opportunità di giocarsi la sfida allo Stadium.

Tra i principali aspetti della questione spicca quello su Adrien Rabiot, che aveva scontato la squalifica proprio in occasione della gara 'virtualmente' giocata contro la squadra di Gattuso, dal momento che il risultato a tavolino vale come un turno effettivo di campionato.

In questo caso però il centrocampista ex tornerà a dover scontare la squalifica: la decisione sarà effettiva però dopo la mezzanotte, dunque il giocatore bianconero salterà la prima partita del 2021 contro l', scendendo invece regolarmente in campo contro la .