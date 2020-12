Juventus-Napoli si giocherà, Paratici pronto: "Siamo abituati a vincere campionati"

Il dirigente della Juventus ha commentato la decisione del CONI di accogliere il ricorso del Napoli: "Porteremo il pallone".

A pochi minuti dall'ultima gara dell'anno contro la , la Juventus si ritrova con tre punti in meno in classifica. Il CONI ha come noto accolto il ricorso del e dunque il match tra bianconeri e azzurri si giocherà regolarmente dopo l'iniziale 3-0 a tavolino per Madama.

Per i bianconeri, con una gara in meno da recuperare allo Stadium contro il Napoli nel 2021, i punti in classifica sono ora 24, ad una distanza considerevole sia dal capolista, sia dall' prima inseguitrice dei rossoneri in questo avvio di stagione.

Fabio Paratici, AD della , ha parlato prima della gara contro la Viola:

"Il primo commento è che siamo sempre stati estranei e indifferenti alla vicenda. Quando ci diranno di giocare, porteremo il pallone. Noi il 4 di ottobre eravamo in campo. Non ci importa di essere a - 7 o a - 4. Siamo abituati a vincere i campionati. Stasera è la prima da vincere di quelle che ci mancano".

Difficile stabilire una data per il recupero, almeno per ora:

"Non preferiamo niente, ci atteniamo. Se sarà a febbraio-marzo bene, altrimenti a maggio o quando sarà possibile. Il calendario è già stato stilato".

Riguardo al discorso Rabiot, la Juventus, ha preferito mandare in tribuna il giocatore per non rischiare: