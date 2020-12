Juventus-Napoli si gioca: la classifica dopo il ricorso

Il match tra Juventus e Napoli si rigiocherà dopo l'iniziale 3-0 in favore della Juventus e il punto di penalizzazione per i bianconeri.

Nelle prime ore della giornata di martedì la decisione era nell'aria: nel pomeriggio l'ufficialità del ricorso accolto dal CONI. Juventus-Napoli si ribalta e verrà disputata regolarmente nel 2021 dopo che la federazione aveva assegnato la vittoria a tavolino per i bianconeri e il -1 in classifica per gli azzurri.

JUVENTUS-NAPOLI SI RIGIOCA, COSA CAMBIA PER I BIANCONERI

La si ritrova all'improvviso tre punti in meno in virtù della gara contro il da giocare allo Stadium. La questione coronavirus aveva gettato nel caos la sfida per la mancata partenza della formazione azzurra verso . Ora invece tutto da rifare e bianconeri a quota 24.

In attesa del big match contro il Napoli, la Juventus ha così ben sette punti dalla vetta occupata dal , che potrebbe cambiare a seconda del turno infrasettimanale pre-natalizio che chiuderà il 2020.

Altre squadre

JUVENTUS-NAPOLI SI GIOCA, COSA CAMBIA PER GLI AZZURRI

Per il Napoli dunque viene eliminata una delle cinque sconfitte di questo avvio di stagione, che avevano spinto la squadra azzurra ad una netta distanza dalla capolista Milan, sopratutto dopo la devastante settimana con i k.o. consecutivi contro prima e poi.

In questo modo sono solo quattro le sconfitte per il Napoli in questo 2020/2021, con 24 punti in classifica e non più 23. In parole povere, prima dell'ultimo turno dell'anno solare 2020, bianconeri e azzurri sono appaiati in classifica.

LA NUOVA CLASSIFICA DOPO IL RICORSO ACCOLTO