Juventus-Napoli, Sarri non ci sarà. Nedved chiede calma: "Con la polmonite non si scherza"

Il vicepresidente della Juventus ha confermato l'assenza del tecnico bianconero anche per la seconda gara di campionato.

Nente da fare, neanche contro il , il suo vecchio amore, Maurizio Sarri riuscirà a sedersi sulla panchina della . Come noto il tecnico bianconero è stato colpito da una brutta polmonite e dovrà stare a riposo anche per la seconda gara di campionato.

E' stato lo stesso vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, ad evidenziare che dopo l'aver saltato la partita contro il , il nuovo allenatore bianconero non potrà guidare i giocatori bianconeri da bordo campo per l'attesissimo big match contro il Napoli.

Nedved, a margine della presentazione dei gironi di Champions, ha evidenziato come Sarri stia meglio, ma non abbastanza:

"Era giusto che queste prime due partite di restasse fuori per ristabilirsi, con la polmonite non si scherza".

Dopo il Napoli la Serie A andrà in pausa, Sarri tornerà per il terzo match:

"Credo che lo rivedremo in panchina subito dopo la sosta per le nazionali"

In vista della gara contro il Napoli ci sarà il vice Martusciello in conferenza stampa, dopo che nel pre-gara contro il Parma si era presentato il vice presidente Nedved.

Ovviamente l'ex allenatore dell' siederà al posto di Sarri per la seconda sfida di campionato, come già capitato per l'esordio vincente del Tardini.