Juventus-Napoli, oggi la sentenza del CONI: gli azzurri sperano nel ribaltone

Oggi il CONI emetterà il verdetto sul ricorso presentato dal Napoli contro lo 0-3 e il -1 rimediato in merito alla sfida, non disputata, con la Juve.

Quella di oggi è una giornata importante per il calcio italiano, in particolare per e , le due società interessate dalla sentenza che verrà emessa dal Collegio di Garanzia del CONI.

Il riferimento è alla gara, mai disputata, tra bianconeri e azzurri dello scorso 4 ottobre: allora la squadra di Gattuso non si presentò all'Allianz Stadium dopo il divieto a partire imposto dall'ASL, arrivato in seguito alle positività al Covid-19 di Zielinski ed Elmas.

Proprio su questo punto si basa la tesi difensiva del team legale partenopeo, composto da Mattia Grassani ed Enrico Lubrano: nel primo pomeriggio si terrà l'udienza, il verdetto è atteso in serata.

Sia la Juventus che la FIGC non si sono costituite, aspetto che induce ad un moderato ottimismo i legali del Napoli sul fatto che la precedente sentenza (0-3 a tavolino e -1 in classifica) della Corte d'Appello federale venga ribaltata.

Secondo quanto riportato da 'la Repubblica', esiste anche la possibilità che il ricorso venga accolto solo parzialmente: niente punto di penalizzazione con sconfitta a tavolino, scenario che ovviamente non sarebbe gradito al Napoli.

L'obiettivo del club di De Laurentiis è, infatti, quello di cancellare il -1 ma anche di giocare la partita: per riuscirci bisognerà dimostrare la causa di forza maggiore alla base del mancato viaggio in direzione , altrimenti risulterà tutto vano.

Qualora anche il CONI dovesse pronunciarsi negativamente, De Laurentiis darebbe mandato ai propri legali di avviare la procedura amministrativa per il ricorso al TAR del .