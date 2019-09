Juventus-Napoli, Lozano rivela: "Cristiano Ronaldo mi ha dato il benvenuto"

Debutto da sogno per Hirving Lozano che, alla prima col , dopo aver segnato il goal del momentaneo 3-2 contro la ha incassato anche i complimenti di Cristiano Ronaldo.

Segui il grande calcio in streaming su NOW TV

L'attaccante messicano, intervistato da 'TUDN', ha infatti rivelato come CR7 si sia avvicinato a lui e abbiano scambiato qualche parola al termine della partita.

"Dopo l'ultimo goal si è avvicinato a me e mi ha fatto i complimenti. Mi ha detto che ero il benvenuto in . E' stato qualcosa di molto bello perché lui è un giocatore spettacolare, la squadra ha giocato molto bene e abbiamo affrontato grandi giocatori, non solo Cristiano".