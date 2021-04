Juventus-Napoli e Inter-Sassuolo, i diffidati a rischio squalifica

Mercoledì si recuperano le gare dello Stadium e di San Siro: diversi giocatori in diffida rischiano di saltare le gare del weekend.

Rimandate a causa di diversi casi di coronavirus, Juventus-Napoli e Inter-Sassuolo saranno recuperate mercoledì 7 aprile. Turno infrasettimanale che vedrà le squadre impegnate combattere per Scudetto, Champions e residue speranze di Europa League.

Diversi giocatori di Juventus, Napoli, Inter e Sassuolo rischiano di saltare il rispettivo prossimo match del weekend causa diffida: ultime giornate di Serie A, fondamentali per tutti gli obiettivi in campo, nonchè per la classifica marcatori 2020/2021.

La Juventus affronterà il Genoa domenica 11 marzo allo Stadium, mentre l'Inter giocherà a San Siro contro il Cagliari per provare ad allontanarsi ulteriormente da bianconeri, Milan e Atalanta. Napoli di scena a Marassi contro la Sampdoria, infine Sassuolo ospite del Benevento in terra campana.

DIFFIDATI INTER

Barella

Lukaku

DIFFIDATI JUVENTUS

Nessuno

DIFFIDATI NAPOLI

Demme

Lozano

Mario Rui

DIFFIDATI SASSUOLO