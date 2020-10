Juventus-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Big match della terza giornata tra Juventus e Napoli: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

JUVENTUS-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 4 ottobre 2020

4 ottobre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Una grande classica del nostro calcio, Juventus-Napoli rappresenta già un importante test per entrambe le formazioni. Da una parte i campioni d' reduci da una bellissima prova all'esordio contro la e da un mezzo passo falso contro la , salvati però dal solito Cristiano Ronaldo.

Dall'altra una squadra lanciatissima: gli azzurri di Gattuso comandano la classifica della con sei punti, otto goal fatti e nessuno subito, a dimostrazione della qualità di una rosa costruita per tornare stabilmente ai vertici della Serie A.

Occhi puntati sulle panchine dunque, dove Pirlo e Gattuso si affrontano nelle vesti di allenatori dopo essere stati per anni compagni di squadra tra e Nazionale. L'ultima sfida tra le due squadre risale alla finale di della passata stagione, vinta in quell'occasione dalla formazione partenopea: gli ultimi dieci precedenti sono comunque a favore dei bianconeri, che hanno trionfato cinque volte, con tre successi azzurri e due pareggi.

Altre squadre

In questa pagina tutte le informazioni su Juventus-Napoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-NAPOLI

Il big match della terza giornata di Serie A, Juventus-Napoli, si giocherà domenica 4 ottobre alle ore 20.45 all'interno dell'Allianz Stadium di .

La super sfida tra Juventus e Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e sarà visibile per i suoi abbonati sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e Sky Sport Serie A (202 del satellite). La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani e Daniele Adani.

La partita tra Juventus e Napoli sarà visibile anche in diretta . Gli abbonati Sky potranno seguirla sulla piattaforma Sky Go su tutti i dispositivi mobili quali smartphone e tablet, ma anche su pc e notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android, nel secondo basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv: acquistando uno dei pacchetti proposti, il servizio offre la possibilità di vedere le partite della Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Qui su Goal potrete inoltre seguire la diretta testuale della partita con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto. Probabili formazioni, news e il commento della partita: tutto il necessario per gli approfondimenti sulla grande sfida tra Juventus e Napoli.

Pirlo cambia il proprio centrocampo in seguito alla squalifica di Rabiot: dentro Arthur e Bentancur con Cuadrado a destra e il giovane Frabotta sulla sinistra al posto dell'acciaccato Alex Sandro. Davanti Kulusevski si riprende un posto da titolare accanto a Cristiano Ronaldo, Dybala ancora non al top, panchina per Morata.

L'articolo prosegue qui sotto

Gattuso perde Insigne per infortunio e rilancia Elmas a sinistra con Mertens e Lozano alle spalle della prima punta Osimhen. Mediana di qualità con Fabian Ruiz e Zielinski, pronto a recuperare anche Manolas accanto a Koulibaly. Di Lorenzo e Hysaj i due terzini davanti alla porta di Ospina.

JUVENTUS (3-4-1-2: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Frabotta; Ramsey; Kulusevski, Ronaldo

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Mertens, Elmas; Osimhen