Juventus-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Juventus-Napoli è il recupero della terza giornata di Serie A: tutto sulle formazioni e su come seguire la sfida in tv e streaming.

JUVENTUS-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Napoli

Juventus-Napoli Data: 7 aprile 2021

7 aprile 2021 Orario: 18.45

18.45 Canale tv: Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (251 e 254 del satellite)

Streaming: Sky Go, NOW

E' finalmente arrivato il momento della disputa di Juventus-Napoli, match della terza giornata di Serie A che il 4 ottobre 2020 non si giocò per una causa di forza maggiore: gli azzurri non viaggiarono alla volta di Torino per volere dell'Asl campana, che diede questa disposizione dopo le positività al Covid-19 di Zielinski ed Elmas, ammiccando all'esistenza di un cluster all'interno del gruppo squadra azzurro.

Attorno a questa partita si è creata una fitta rete di polemiche: in un primo momento il Giudice Sportivo aveva assegnato il 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri e un punto di penalizzazione in classifica per i partenopei, sentenza completamente ribaltata dal CONI in seguito.

Un lungo tergiversare anche per quanto riguarda la data del recupero: inizialmente la gara era stata fissata per lo scorso 17 marzo, salvo poi essere rinviata al 7 aprile non senza malumori, provenienti soprattutto dalla Roma che ha affrontato un Napoli più riposato quattro giorni più tardi, peraltro perdendo (decisiva la doppietta di Mertens).

Già due i precedenti in questa stagione tra Juventus e Napoli: il primo in finale di Supercoppa Italiana al 'Mapei Stadium' il 20 gennaio, conclusosi con il successo dei ragazzi allenati da Pirlo (2-0); il secondo al 'Diego Armando Maradona' il 13 febbraio, valido per il campionato e vinto dai partenopei grazie ad un rigore trasformato da Insigne.

Questo sarà dunque il terzo confronto stagionale tra le due squadre che, in classifica, hanno esattamente gli stessi punti (56): entrambe sono in piena lotta per un posto nella prossima Champions League, senza ormai più speranze tricolori in virtù della fuga dell'Inter in vetta.

In questo articolo troverete tutto l'occorrente per rimanere aggiornati su Juventus-Napoli: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni che scenderanno in campo fino alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-NAPOLI

Juventus-Napoli si giocherà mercoledì 7 aprile 2021 all'Allianz Stadium di Torino, senza la presenza dei tifosi sugli spalti in ottemperanza alle norme da contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Calcio d'inizio fissato alle ore 18:45.

La gara tra Juventus e Napoli sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (251 e 254 del satellite).

Juventus-Napoli sarà visibile anche in diretta streaming per gli abbonati Sky attraverso l'applicazione di Sky Go, servizio fruibile su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

In alternativa sarà possibile seguire l'incontro su NOW, la piattaforma online utile per assistere alla programmazione di Sky: basterà scegliere una delle opzioni d'abbonamento offerte per poter godere della visione dell'evento.

Qui su Goal potrete seguire Juventus-Napoli con la consueta diretta testuale che vi terrà aggiornati fin dalla marcia d'avvicinamento al calcio d'inizio: dall'annuncio delle formazioni fino al racconto vero e proprio, in tempo reale, delle azioni più importanti della sfida dell'Allianz Stadium.

Bianconeri privi di Bonucci e Demiral (entrambi positivi al Coronavirus) e con le incognite rappresentate da McKennie, Dybala e Arthur, gli epurati del derby dopo la delicata vicenda della cena a casa del centrocampista statunitense che li ha coinvolti: rispetto al match pareggiato col Torino potrebbero vedersi in campo dal 1' le novità Rabiot e Ramsey, rispettivamente al posto di Danilo e Kulusevski. Intoccabile Chiesa, così come Ronaldo in coppia con Morata lì davanti.

Tra gli azzurri si va verso il rientro tra i titolari di Zielinski sulla trequarti, alle spalle di Mertens che torna a fare la punta di riferimento. Politano più di Lozano a destra, Insigne sulla corsia mancina della trequarti. In mediana riconferma per la coppia Fabian Ruiz-Bakayoko, visti gli acciacchi di Demme. Dietro rientra Koulibaly dopo il turno di squalifica al posto di Manolas.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Ramsey; Morata, Ronaldo.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.