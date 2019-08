Juventus-Napoli, Cristiano Ronaldo segna e prima di esultare mima il gesto del VAR

Autore del goal del momentaneo 3-0 in Juventus-Napoli, Cristiano Ronaldo ha mimato il gesto del VAR ricordando quanto accaduto a Parma.

La seconda partita è stata quella buona. Dopo l’urlo strozzato in gola al Tardini in occasione del match di debutto in campionato, Cristiano Ronaldo ha trovato contro il , allo Stadium, il suo primo goal stagionale.

L’ha fatto realizzando il momentaneo 3-0 con un sinistro morbido che ha mandato la palla all’angolino, lì dove Meret proprio non poteva arrivare e, nell’esultare, ha ricordato proprio quello che è accaduto una settimana prima contro il .

Come noto, al 34’ della sfida contro i Ducali, il fuoriclasse lusitano, servito da Douglas Costa, ha battuto Sepe con un destro angolato. Un goal parso regolarissimo in diretta, ma poi annullato grazie all’ausilio del VAR che ha evidenziato una millimetrica posizione di fuorigioco.

Esultanza dunque rimandata e attesa per il goal prolungata di qualche giorno e la cosa evidentemente a CR7 non è andata propriamente giù. Dopo il goal al Napoli, nel dirigersi verso i tifosi in curva, sorridendo ha invitato tutti ad aspettare, mimando appunto il gesto del VAR.