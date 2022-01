Dopo voci, indiscrezioni e ipotesi, alla fine il Napoli giocherà a Torino contro la Juventus la prima gara del 2022. I casi di coronavirus che hanno colpito la formazione azzurra, al pari di qualsiasi altra squadra di Serie A, sembravano poter portare ad blocco da parte dell'ASL campana, alla fine non verificatosi.

Tra infortuni, coronavirus e convocati in Coppa d'Africa, il Napoli porterà diversi giocatori della Primavera nella trasferta dello Stadium, come del resto dovranno fare anche squadre come il Bologna, che contro l'Inter non potrà contare su otto giocatori causa contagio da Covid.

Partito alla volta di Torino nel pomeriggio di mercoledì, il Napoli sfiderà la Juventus senza poter utilizzare alcuni dei suoi giocatori: sono cinque i positivi al coronavirus, ma due di questi, ovvero Mario Rui ed Osimhen, non sarebbero stati comunque disponibili.

NAPOLI, I POSITIVI AL CORONAVIRUS

Hirving Lozano

Kevin Malcuit

Alex Meret

Victor Osimhen (indisponibile per fratture dell’orbita e dello zigomo)

Mario Rui (anche squalificato)

JUVENTUS-NAPOLI, LA FORMAZIONE AZZURRA

Oltre allo squalificato Mario Rui, il Napoli non potrà contare su Anguissa, Koulibaly, Lozano, Malcuit, Meret, Osimhen, Ounas, Mario Rui, Fabian Ruiz. Alcuni sono indisponibili causa problemi muscolari, altri sono in quarantena dopo la conferma della positività al coronavirus.

Domenichini, vice di Spalletti, punterà per forza di cose su Mertens come prima punta, supportato da Politano, Zielinski ed Insigne. In mediana ci sarà Lobotka al fianco di Demme, con Ospina tra i pali. A difendere il portiere azzurro Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Ghoulam.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

CHI ANDRÀ IN PANCHINA IN JUVENTUS-NAPOLI?

Sono 19 i giocatori convocati dal Napoli per la trasferta di Torino: otto, dunque, si siederanno in panchina per la sfida contro la Juventus. Due di questi saranno i portieri, ovvero Idasiak e Marfella. Oltre a secondo e terzo estremo difensore, potranno entrare nel corso della gara Zanoli, Costanzo, Spedalieri, Vergara, Petagna ed Elmas, quest'ultimo appena negativizzatosi dal Covid.

CHI SONO I GIOVANI CONVOCATI DAL ANPOLI?

Non solo Petagna ed Elmas in panchina allo Stadium: Domenichini, secondo di Spalletti (che non sarà a Torino causa positività al Covid), avrà a disposizione anche sei Under: Zanoli, Costanzo, Spedalieri, Vergara e i due portieri Marfella ed Idasiak.

Marfella è il terzo portiere del Napoli, regolarmente in panchina in tutto questo 2021/2022 dietro Ospina e Meret. Idasiak, invece, è il quarto estremo difensore azzurro e numero uno polacco della Primavera, curiosamente convocato in precedenza solamente per la gara d'andata contro la Juventus.

L'articolo prosegue qui sotto

Alessandro Zanoli, terzino destro, ha già avuto modo di giocare una manciata di minuti tra Salernitana ed Udinese, durante la stagione, mentre il 19enne centrale Davide Costanzo è stato convocato solamente in Europa League (in panchina contro il Leicester).

Jonathan Spedalieri, classe 2002, difensore centrale, è invece alla prima convocazione con i 'grandi' del Napoli, dopo aver giocato qualche gara tra Coppa Italia Primavera e massimo torneo dei giovani.

Il più giovane del lotto è il 18enne Antonio Vergara: nato nel 2003, ha avuto modo di assaggiare il grande calcio contro il Leicester, senza però subentrare. Si tratta di un trequartista che conta sette gare nel Campionato Primavera 1, utilizzabile anche come mezz'ala o esterno destro.