Juventus-Napoli, Boniek chiaro: "Una barzelletta"

Il presidente della federazione polacca ed ex attaccante della Juventus ha commentato la mancata gara dello Stadium.

Dovrebbe arrivare a metà settimana la decisione su -, gara del terzo turno di non andata in scena a causa della mancata partenza della squadra azzurra per lo Stadium. Tra voci e polemiche, il giudice sportivo annuncerà il responso per il match nei prossimi giorni.

Agnelli, De Luca ed innumerevoli autorevoli voci del calcio e della politica sono intervenuti sulla questione, ponendosi una serie di domande a tal riguardo. Ora interviene anche il presidente della federcalcio polacca ed ex attaccante della Juventus, Zibì Boniek.

All'indomani del pareggio tra e , Boniek non le ha mandate a dire:

"Il Napoli non è partito e la era in campo ad aspettare l'avversario: una barzelletta..."

A Radio Rai, Boniek ha anche parlato di un possibile nuovo blocco del calcio, per ora comunque non in programma:

"Non si può chiudere tutto e fare un nuovo lockdown, il calcio dà lavoro a tante persone, speriamo di sconfiggere questo problema".

I casi in Europa aumentano e non c'è da escludere alcuna possibilità: