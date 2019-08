Juventus-Napoli big match di fine agosto: debutta De Ligt, Lozano convocato

Juventus e Napoli, rispettivamente prima e seconda dello scorso campionato, si affrontano allo 'Stadium'. Il grande ex Sarri sarà in tribuna.

L'aria è quella instabile di fine agosto, tra squadre in rodaggio e calciomercato ancora aperto, ma allo 'Stadium' stasera si fa già sul serio: in campo, infatti, scendono e .

I bianconeri, campioni d' da otto anni consecutivi, devono difendere il trono dallo stesso Napoli e dall' . Ecco perché la gara di oggi, seppure prematura, è molto attesa.

La Juventus però dovrà fare a meno di Giorgio Chiellini, finito ko proprio ieri per una lesione del legamento crociato. Il capitano ne avrà almeno per 4-5 mesi.

Al suo posto quindi al centro della difesa bianconera ci sarà il debutto in campionato di De Ligt accanto a Bonucci. Per il resto invece Sarri sembra orientato a confermare la squadra vittoriosa a : Matuidi sarà preferito a Rabiot, mentre l'altro ex Higuain è in vantaggio nel ballottaggio tutto argentino con Dybala.

Il grande assente di Juventus-Napoli però sarà proprio Maurizio Sarri: l'ex tecnico del Napoli infatti, a causa dei postumi della polmonite, non si accomoderà sulla panchina bianconera ma seguirà la gara da un box a lui riservato in tribuna.

Ancelotti invece si presenta a senza Milik, neppure convocato, ma potrebbe gettare subito nella mischia l'ultimo arrivato Lozano. Il tutto in attesa di Fernando Llorente, ex Juventus che nelle prossime ore firmerà un biennale col Napoli.

Rispetto alla roboante vittoria di Firenze alla prima giornata dovrebbe esserci l'inserimento di Maksimovic nel ruolo di terzino destro, mentre Ghoulam dovrebbe essere preferito a Mario Rui dall'altra parte. Tutto confermato a centrocampo e in attacco dove Callejon, Fabian Ruiz e Insigne agiranno alle spalle di Mertens.

Le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, A. Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, C. Ronaldo.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens.