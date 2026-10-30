Juventus-Napoli, anteprima di Serie A: i partenopei mettono alla prova i bianconeri feriti

Juventus-SSC Napoli: i dettagli della partita

Serie A - Game Week 10 1 nov 2026 - 14:45 Allianz Stadium

Il Napoli vola e aumenta la pressione su una Juventus in difficoltà

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La Juventus ospita il Napoli all'Allianz Stadium domenica sera, nella partita della decima giornata di Serie A 2026/27. Le due squadre arrivano a Torino in condizioni molto diverse.

La Juventus di Luciano Spalletti è sotto forte pressione. La sconfitta per 2-0 sul campo del Genoa martedì scorso, la terza in campionato in questa stagione, ha spinto l'amministratore delegato Giovanni Carnevali a rivolgere un discorso diretto alla squadra nello spogliatoio, chiarendo che la situazione attuale è inaccettabile. La squadra è stata mandata in ritiro in vista della partita e sulla stampa torinese si sono intensificati gli interrogativi sul futuro di Spalletti.

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Il Napoli, al contrario, arriva con il morale alto. La squadra di Massimiliano Allegri ha segnato quattro gol al Monza nel turno infrasettimanale della scorsa settimana e occupa il posto immediatamente sotto la Juventus in classifica, con la differenza reti come unico elemento a separarle. L'atmosfera nel gruppo, però, non è del tutto serena: Stanislav Lobotka è stato portato fuori in barella, in lacrime, durante quella vittoria, e la sua assenza cambierà sensibilmente il centrocampo del Napoli.

Neppure Allegri sarà a bordo campo. L'allenatore del Napoli deve scontare una squalifica, quindi sarà il suo vice Marco Landucci, anche lui con un passato alla Juventus, a guidare la squadra dalla panchina, come ha fatto a Monza.

È una sfida importante anche in condizioni normali. Con la posizione di Spalletti sotto esame e il Napoli all'inseguimento dei campioni, la partita di domenica sera all'Allianz Stadium ha un peso ancora maggiore del solito.

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