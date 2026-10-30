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Juventus-Napoli, anteprima di Serie A: i partenopei mettono alla prova i bianconeri feriti

Juventus vs Napoli
Serie A
Juventus
Napoli

Sull’onda dell’entusiasmo per la netta vittoria per 4-1 ottenuta a metà settimana in casa del Monza, i partenopei, lanciatissimi, arrivano all’Allianz Stadium per aggravare le difficoltà dei bianconeri, ancora frastornati dall’inattesa sconfitta per 2-0 a Genova.

Juventus-SSC Napoli: i dettagli della partita

crest
Serie A - Game Week 10
Allianz Stadium

Il Napoli vola e aumenta la pressione su una Juventus in difficoltà

Genoa CFC v Juventus FC - Serie A 2026/27Getty Images

La Juventus ospita il Napoli all'Allianz Stadium domenica sera, nella partita della decima giornata di Serie A 2026/27. Le due squadre arrivano a Torino in condizioni molto diverse.

La Juventus di Luciano Spalletti è sotto forte pressione. La sconfitta per 2-0 sul campo del Genoa martedì scorso, la terza in campionato in questa stagione, ha spinto l'amministratore delegato Giovanni Carnevali a rivolgere un discorso diretto alla squadra nello spogliatoio, chiarendo che la situazione attuale è inaccettabile. La squadra è stata mandata in ritiro in vista della partita e sulla stampa torinese si sono intensificati gli interrogativi sul futuro di Spalletti.

SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images

Il Napoli, al contrario, arriva con il morale alto. La squadra di Massimiliano Allegri ha segnato quattro gol al Monza nel turno infrasettimanale della scorsa settimana e occupa il posto immediatamente sotto la Juventus in classifica, con la differenza reti come unico elemento a separarle. L'atmosfera nel gruppo, però, non è del tutto serena: Stanislav Lobotka è stato portato fuori in barella, in lacrime, durante quella vittoria, e la sua assenza cambierà sensibilmente il centrocampo del Napoli.

Neppure Allegri sarà a bordo campo. L'allenatore del Napoli deve scontare una squalifica, quindi sarà il suo vice Marco Landucci, anche lui con un passato alla Juventus, a guidare la squadra dalla panchina, come ha fatto a Monza.

È una sfida importante anche in condizioni normali. Con la posizione di Spalletti sotto esame e il Napoli all'inseguimento dei campioni, la partita di domenica sera all'Allianz Stadium ha un peso ancora maggiore del solito.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Juventus - Napoli

3-4-2-1
Juventus crest
Juventus
JUV
Formazione
Napoli crest
Napoli
NAP
4-3-3
G. VicarioG. VicarioJ. LucumiJ. LucumiG. BremerG. BremerF. GattiF. GattiP. KaluluP. KaluluW. McKennieW. McKennieA. CambiasoA. CambiasoD. LuizD. LuizP. SarrP. SarrK. AlajbegovicK. AlajbegovicR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniV. Milinkovic-SavicV. Milinkovic-SavicR. MarinR. MarinA. RrahmaniA. RrahmaniM. OliveraM. OliveraG. Di LorenzoG. Di LorenzoS. McTominayS. McTominayA. Zambo AnguissaA. Zambo AnguissaB. GilmourB. GilmourN. LangN. LangR. HoejlundR. HoejlundM. PolitanoM. Politano
Napoli crest
Napoli
NAP
3-4-2-1
Juventus

Formazione titolare

Napoli

Allenatore

  • L. Spalletti
  • M. Allegri

Stato di forma

JUV

JUV - Forma

CEL
V1-2
LAZ
S0-3
REN
D2-2
LEC
V0-2
GEN
S2-0
Gol segnato (subito)
6/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
NAP

NAP - Forma

VIL
S3-1
VEN
S1-0
BOD
V4-3
ROM
D3-3
MON
V1-4
Gol segnato (subito)
12/11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Precedenti

Testa a testa

JuventusPareggioNapoli
1
1
3
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
3
Napoli badge
Napoli
NAP
0
FIN
Serie A
Napoli badge
Napoli
NAP
2
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FIN
Serie A
Napoli badge
Napoli
NAP
2
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FIN
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
0
Napoli badge
Napoli
NAP
0
FIN
Serie A
Napoli badge
Napoli
NAP
2
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FIN
6Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
98102510+1525
V
V
V
V
D
2
LazioLazioLAZ
9810227+1525
V
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
9630238+1521
V
D
V
D
D
4
ComoComoCOM
9621178+920
V
V
V
D
S
5
MilanMilanMIL
95311811+718
S
V
V
D
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
95222214+817
V
D
V
S
V
7
NapoliNapoliNAP
94231711+614
V
D
S
V
D
8
JuventusJuventusJUV
94231110+114
S
V
S
D
V
9
TorinoTorinoTOR
94141414013
S
V
V
V
D
10
CagliariCagliariCGL
9414813-513
S
S
S
D
V
11
BolognaBolognaBOL
93241212011
V
V
S
V
D
12
AtalantaAtalantaATA
93241617-111
D
D
S
V
S
13
GenoaGenoaGEN
9315813-510
V
V
S
V
S
14
LecceLecceLEC
93061019-99
S
S
V
S
S
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
S
S
S
D
S
16
MonzaMonzaMON
92161622-67
S
S
V
S
V
17
UdineseUdineseUDI
9126918-95
D
S
S
S
S
18
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
D
S
S
S
D
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
9126515-105
D
S
S
S
V
20
VeneziaVeneziaVEN
9108619-133
S
S
V
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

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