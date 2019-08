Juventus-Napoli, allo stadio c'è anche Sarri: seguirà il match dalla tribuna

Maurizio Sarri è all'Allianz Stadium per Juventus-Napoli: seguirà il match da uno Sky Box sulle tribune dell'impianto. In panchina Martusciello.

- non è una partita come tutte le altre. E, per questa volta, è anche un test fondamentale per capire come sta la Juventus di Maurizio Sarri.

Il tecnico, a causa della polmonite che lo ha colpito, non sarà però in panchina. Non è però voluto mancare all'Allianz Stadium, dove è arrivato a circa un'ora dal fischio d'inizio.

Sarri non voleva mancare e, come già noto, seguirà la partita da uno SkyBox. In panchina al suo posto ci sarà il suo fido vice Giovanni Martusciello, come successo anche a .

Martusciello aveva raccontato che Sarri ha sofferto a vedere la sua squadra dal divano. Quindi, questa volta, l'allenatore e grande ex di serata potrà seguire il match dal campo. In attesa di poter tornare in panchina.