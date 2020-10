Juventus-Napoli 3-0 a tavolino? La FIGC apre un'inchiesta

Possibile supplemento d'indagine per il giudice sportivo in virtù della mole di documentazione arrivata negli ultimi giorni.

E' appena iniziata la questione -. Dopo il mancato svolgimento della gara nella giornata di domenica, in seguito al caos venutosi a creare e che ha portato di fatto gli azzurri a rimanere in città senza partire alla volta di , il match è stato annullato.

In teoria dovrebbe arrivare il 3-0 a tavolino per la Juventus in virtù della non presenza del Napoli allo Stadium per giocare il posticipo, così come il punto di penalizzazione per gli azzurri come da regolamento. La decisione del giudice sportivo Mastrandea potrebbe però arrivare solamente a metà settimana.

Non è infatti scontato che la decisione del giudice sportivo con l'ufficialità possa arrivare martedì: la mole di documentazione arrivata a Mastrandea potrebbe portare ad un supplemento di indagine per decidere in merito ad un posticipo della gara o al 3-0 a tavolino. La procura della FIGC ha aperto un'inchiesta sulla corretta applicazione da parte del Napoli dei protocolli sanitari: chieste alla società azzurra le mail con la Regione Campania.

Di certo il Napoli è pronto a fare ricorso qualora dovesse arrivare sconfitta a tavolino e punto di penalizzazione in classifica. Da canto suo invece la Juventus si è presentata nel proprio stadio, con i 45 minuti canonici trascorsi dall'orario effettivo prima dell'annullamento della gara.

Il legale del Napoli, Grassani, ha parlato proprio dell'eventuale ricorso:

"Il 3-0 a tavolino è da verificare, perché non basta non presentarsi ad una gara per la vittoria a tavolino. Se ci sono comprovate questioni oggettive, e in questo caso la legge dello Stato prevale sui regolamenti sportivi, noi riteniamo che si possa procedere al rinvio della gara in un momento successivo. Se dovesse arrivare il 3-0 a tavolino, il Napoli non accetterà in alcun modo questo provvedimento che riterrebbe offensivo nel comportamento pienamente ligio dei propri tesserati e ricorrerà sia alla Corte sportiva d'appello che al Coni per stabilire la verità in cui una partita di pallone non può venire prima della salute di centinaia di persone".

