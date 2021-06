Juventus, Morata non ha certezze: "Non so quale sarà il mio futuro"

Alvaro Morata si prepara a guidare la sua Spagna agli Europei e nel mentre dovrà anche capire che maglia vestire il prossimo anno, in bilico tra Juventus e Real Madrid. Ai microfoni di 'Radio Marca' ha parlato così, totalmente ancora all'oscuro del suo futuro:

"Non so quale sarà il mio futuro, ma negli ultimi sei o sette anni è l'estate in cui sono più tranquillo: aspetto che mi chiami il mio agente e mi dica dove giocherò, abbiamo anche una casa a Madrid in cui sto molto bene"