Juventus, Moggi sicuro: "Allegri resterà, vuole una squadra più forte"

Luciano Moggi torna a parlare di Juventus nel giorno della decisione su Allegri: "Chiede una squadra più forte, qualcuno potrebbe essere ceduto".

E' il giorno della grande decisione in casa Juventus: a breve Massimiliano Allegri incontrerà il presidente Agnelli per decidere il futuro della panchina bianconera. Sul delicato argomento si è espresso Luciano Moggi, che svela le sue impressioni sulla sua ex squadra.

Intervenuto ai microfoni di 'Radio Bianconera', l'ex dirigente della Vecchia Signora è convinto che alla fine Allegri resterà al suo posto:

"Io sono convinto che resterà alla a meno che la società non lo accontenti. Cosa ha chiesto il mister? Una squadra più forte. Allegri ha intenzione di restare in bianconero, ma ha voglia di continuare a vincere".

Non è una questione economica secondo Moggi, che conferma le indiscrezioni sulle richieste dell'allenatore toscano: