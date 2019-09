Juventus, Moggi contro Sarri: "Si lamenta sempre, è un male per il calcio"

Il duello tra e è già iniziato, anche fuori dal campo. Il recente botta e risposta a distanza tra Maurizio Sarri e Antonio Conte scalda l'avvio di campionato e rinnova la rivalità tra i due club, ma l'ex dirigente Luciano Moggi si è già schierato contro l'allenatore bianconero.

Intervistato ai microfoni di 'Radio Punto Nuovo', Moggi punta il dito contro Sarri:

"Sarri ha l'abitudine di cercare scusanti, lo fa ovunque ed è un male per il calcio. Conte ha fatto bene a rispondergli in quel modo. Il caldo non valeva solo per la , ma anche per la che ha invece giocato benissimo".