La Juventus nel mirino di Balotelli, Corini avverte: "Deve migliorare la condizione"

Ancora ai box a causa di una squalifica, Balotelli punta a rientrare contro la Juventus. Corini intanto averte: “Ha ancora tanto da lavorare”.

Grande protagonista della sessione estiva di calciomercato, Mario Balotelli è stato costretto a vivere una primissima parte di stagione da semplice spettatore. Fermato da una squalifica che l’ha costretto a saltare le sfide contro e , Super Mario non dovrà scontare ancora due turni di stop, il che vuol dire che certamente non ci sarà contro e , ma anche che può mettere la nel mirino.

Il infatti ospiterà i campioni d’ il prossimo 24 settembre per il match valido per il quinto turno di e c’è attesa nel capire che Balotelli riuscirà ad arrivare pronto all’appuntamento.

Nelle ultime settimane ha lavorato per rimettersi al passo con i compagni e per avvicinarsi alla condizione migliore, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport però, la strada da fare è ancora lunga. Nei giorni scorsi si è recato a Manchester per presenziare alla partita di addio di Vincent Kompany ma nel corso della trasferta inglese è stato colpito da un attacco influenzale.

La Juventus resta nel mirino ma, come confermato da Eugenio Corini nella conferenza stampa di presentazione della sfida con il Bologna, la sua condizione non è ancora ottimale.