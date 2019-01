Juventus-Milan, Szczesny sul tiro di Calhanoglu: "Buono per restare sveglio, abbiamo dominato"

La Juventus ha vinto l'ottava Supercoppa Italiana della sua storia battendo il Milan per 1-0 a Jeddah con goal di Cristiano Ronaldo. Ma anche con tante polemiche.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

Szczesny però, intervistato da 'JTV' al termine della gara, non ha dubbi sul fatto che la vittoria della Juventus sia stata meritata e lo dimostra commentando la bella parata effettuata su un tiro di Calhanoglu.

Il polacco peraltro non intende certo fermarsi e sottolinea l'importanza di Cristiano Ronaldo, augurandosi che il portoghese possa essere ancora decisivo per le vittorie della Juventus.

"Abbiamo vinto il primo trofeo della stagione e speriamo non sia l'ultimo. In cosa siamo diversi rispetto all'anno scorso? Questa Juventus è simile e in più ha Cristiano Ronaldo. Non è male... Credo e spero che non è l'ultima volta in cui sarà decisivo in questa stagione".