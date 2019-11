Juventus-Milan, Suso profeta all'intervallo: "Se non segni alla Juventus poi va male"

All'intervallo Suso si era detto deluso delle occasioni sprecate dai rossoneri e infatti nel secondo tempo i bianconeri sono stati cinici.

Esce ancora sconfitto il di Pioli, dopo aver giocato però probabilmente la miglior gara della sua stagione di . Fuori Cristiano Ronaldo, dentro Dybala e gara decisa proprio dall'argentino. Diversi rimpianti per i rossoneri, che non sono riusciti a battere Szczesny e la .

La Juventus ha concesso più occasioni del solito, ma il Milan non è riuscito a sfruttarle in nessuna delle due frazioni. Consapevole di come il suo team abbia abuto diverse opprtunità senza fare goal, Suso all'intervallo si era detto deluso. Quasi profeta.

A Sky Sport, dopo i primi 45', Suso era dispiaciuto e consapevole del cinismo bianconero:

"Abbiamo avuto due opportunità ma dovevamo fare goal perchè alla fine magari va male contro la Juventus...".

Una grossa opportunità di rialzare la testa per il Milan, visto e considerando che fare punti allo Stadium, anche solo uno, avrebba dato nuova vitalità ad un gruppo nettamente in difficoltà, con appena quattro punti sopra il terzultimo posto.

Basterà la buona prestazione in casa Juventus per cambiare marcia?