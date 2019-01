Juventus-Milan: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Milan di Gattuso sfida il colosso Juventus nello scenario di Jeddah: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Juventus e Milan si giocano la Supercoppa Italiana nel suggestivo scenario di Jeddah, in Arabia Saudita. I rossoneri sfidano i campioni d'Italia due anni dopo la vittoria ai rigori di Doha.

Si tratta della settima finale consecutiva per la Vecchia Signora, che ha trionfato l'ultima volta nel 2015: Cristiano Ronaldo cerca il primo titolo con la nuova maglia della Juventus in una suggestiva sfida nella sfida con Gonzalo Higuain, che tra tante voci di mercato cerca lo sgambetto alla sua ex squadra.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-MILAN

Juventus-Milan si giocherà mercoledì 16 gennaio 2019 alle ore 18.30 italiane, quando a Jeddah saranno le 20.30.

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN IN TV E STREAMING

Juventus-Milan andrà in onda in chiaro su Rai 1. La partita sarà inoltre visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone tramite la piattaforma Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-MILAN

Allegri recupera Cancelo dopo il lungo stop: il portoghese si gioca la maglia di terzino destro con De Sciglio. Assente invece Mandzukic, fermato da un problema muscolare: davanti spazio dunque a Dybala e ad uno tra Douglas Costa e Bernardeschi a supporto di Cristiano Ronaldo. Pjanic in cabina di regia affiancato dalla tecnica di Bentancur e dal dinamismo di Matuidi.

Gattuso deve fare a meno di Suso, ma può contare sulla buona condizione di Cutrone, che tuttavia dovrebbe partire dalla panchina: Castillejo dal 1' nel tridente rossonero con Higuain e Calhanoglu. Dopo l'esordio in Coppa Italia, Paquetà partirà ancora dal primo minuto a centrocampo con Bakayoko e Kessié. In difesa Calabria è favorito su Conti.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Higuain, Calhanoglu.