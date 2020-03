Juventus-Milan a porte aperte? Burioni: "Follia pura"

Il virologo Roberto Burioni si augura che Juventus-Milan non si disputi a porte chiuse: "Se è vero è pura follia, prima la sicurezza dei cittadini".

A poco più di 24 ore dal calcio d'inizio non è dato a sapersi se - si giocherà a porte aperte (con limitazioni territoriali per i tifosi ospiti) o a porte chiuse, in modo da contrastare efficacemente il pericolo portato dal Coronavirus che tanta paura sta mettendo all' .

L'ipotesi di scendere in campo con i tifosi si è fatta strada nelle ultime ore e ha trovato la netta opposizione del noto virologo Roberto Burioni che, con un post pubblicato su Twitter, si è detto contrariato all'idea di aprire lo stadio. Una decisione che non tutelerebbe la salute dei cittadini.

Io spero che non sia vero. Perché se è vero è pura follia. Lo stato non deve permetterlo per la sicurezza dei cittadini. https://t.co/p6nHx3zaVA — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) March 2, 2020

"Io spero che non sia vero. Perché se è vero è pura follia. Lo stato non deve permetterlo per la sicurezza dei cittadini".

Io spero che non sia vero. Perché se è vero è pura follia. Lo stato non deve permetterlo per la sicurezza dei cittadini. https://t.co/p6nHx3zaVA — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) March 2, 2020

Un parere illustre da parte di un professionista del settore che però rischia di rimanere inascoltato: ancora qualche ora e sapremo se l'Allianz Stadium potrà accogliere o meno i supporters bianconeri e rossoneri.