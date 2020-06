Il calcio in Italia riparte da Juventus-Milan: Pjanic dal 1', Rebic unica punta

Dopo 95 giorni si torna a giocare una partita ufficiale in Italia. Juventus e Milan si contendono la finale di Coppa Italia. Pjanic e Danilo titolari.

La lunga, lunghissima attesa, è quasi finita. Ancora poche ore, che dopo 95 giorni sembrano quasi nulla, e anche in il pallone tornerà a rotolare su un manto erboso. Il calcio torna grande protagonista nel nostro Paese e lo fa mettendosi alle spalle lo stop imposto dalla pandemia e proponendo subito un grande classico dal peso specifico importantissimo: -.

Bianconeri e meneghini si ritroveranno alle ore 21:00 in uno Stadium rigorosamente a porte chiuse per contendersi il primo dei due pass che vale l’approdo alla finalissima di che si giocherà a il prossimo 17 giugno. A si ripartirà dall’1-1 maturato a San Siro lo scorso 13 febbraio quando ad un goal realizzato al 62’ da Rebic, rispose in pieno recupero Cristiano Ronaldo su calcio di rigore.

Il Juventus-Milan in programma questa sera sarà diverso da tutti gli altri e, comunque vada, sarà destinato ad entrare nella storia. Rispetto al match di andata ci saranno delle nuove misure, quelle di tutela contro il Coronavirus da seguire, e nuove regole come quelle delle cinque sostituzioni e dei calci di rigore senza passare dai supplementari in caso di situazione in parità al 90’, ma sarà comunque un evento che riporterà il mondo del calcio e non solo ad una parvenza di normalità.

Maurizio Sarri dovrebbe ripartire da un 4-3-3 nel quale Danilo (in rimonta su Cuadrado), De Ligt, Bonucci ed Alex Sandro dovrebbero comporre la linea difensiva davanti a Buffon.

A centrocampo, la grande sorpresa potrebbe essere rappresentata da Pjanic titolare in cabina di regia con Bentancur e Matuidi chiamati ad agire da interni di destra e sinistra. In attacco, complice anche l’assenza di Higuain (con lui non dovrebbero farcela Chiellini e Ramsey che hanno svolto allenamenti specifici), Dybala dovrebbe agire da perno di un tridente completato da Douglas Costa e un Cristiano Ronaldo che, dopo aver vinto tutto in con il e tutto in con il , adesso cerca, dopo uno Scudetto ed una , l’unico trofeo che ancora manca alla sua collezione: appunto la Coppa Italia.

Stefano Pioli ripartirà da un Milan in piena emergenza. Le squalifiche di Hernandez, Castillejo e Ibrahimovic (che comunque sarebbe stato indisponibile), unite alle assenze di Duarte e Musacchio, privano il ‘Diavolo’ di alcuni dei suoi elementi essenziali.

Il tecnico rossonero dovrebbe affidarsi ad un 4-2-3-1 che dovrebbe prevedere una linea di difesa composta da Conti, Kjaer, Romagnoli e Calabria davanti a Gianluigi Donnarumma.

In mediana, fiducia al duo composto da Kessié e Bennacer mentre in avanti, a supporto dell’unica punta Rebic, toccherà ad una batteria di uomini chiamati a garantire tanta qualità formata da Paquetà, Bonaventura e Calhanoglu.

La squadra che uscirà vincitrice dal confronto, il 17 giugno affronterà a Roma una tra ed .

Queste le probabili formazioni di Juventus-Milan:

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessiè, Bennacer; Paquetà, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. All. Pioli.