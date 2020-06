Juventus-Milan, Pioli è pronto: "Abbiamo le qualità per giocarcela"

Il tecnico del Milan ha parlato alla vigilia del match: "Futuro? In passato, difficilmente, a 14 partite dalla fine lo conoscevo già".

Dopo mesi di attesa, torna la vigilia di un match in . Saranno e ad inaugurare il nuovo calcio, con la semifinale di ritorno di per eleggere una delle due finaliste in campo il 17 giugno, in attesa della sfidate che uscirà fuori dalla gara - di sabato.

Niente conferenza stampa per Pioli, e in attesa di tornare nella sala con le dovute modifiche, parole solamente a Milan TV: il tecnico rossonero ha presentato la sfida contro la Juventus, parlando dell'emozione del ritorno in campo in seguito alla scioccante pandemia di coronavirus.

Tutti aspettavano il momento, compreso Pioli:

"Riprendere a giocare è la cosa più importante e bisogna farlo in sicurezza. Noi al Milan abbiamo sempre preso le precauzioni necessarie e siamo sempre stati favorevoli alla ripresa del campionato. L'assenza dei tifosi è un danno enorme, ma in questo momento è il male minore, non si può fare diversamente".

Pioli, alla pari dei suoi giocatori, ha pensato poco al calcio a inizio emergenza, per poi via via tornare alla normalità. Di sicuro c'è il ritorno in campo, non il suo futuro:

"In passato, difficilmente, a 14 partite dalla fine della stagione sapevo già il mio futuro professionale. Io ho un solo obiettivo in testa: dare il massimo e ottenere il massimo da questa stagione perchè abbiamo ancora degli obiettivi da raggiungere".

Nella giornata di ieri, tra l'altro, c'è stato il confronto acceso con Gazidis:

"E' servito, chiaro e diretto. Quando ci si parla è sempre la cosa migliore da fare, anche se si hanno opinioni diverse. Il nostro obiettivo è riportare il Milan in Europa e abbiamo due strade per farlo: il campionato e la Coppa Italia. Dobbiamo essere concentrati e lo siamo. Ai giocatori dico sempre che non conta il nome che abbiamo sulle spalle, ma il distintivo che abbiamo sul petto".

Juventus-Milan sarà sempre un big match: