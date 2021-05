Juventus-Milan, Pioli: "Chi vince ha grandi possibilità di andare in Champions"

Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan: "Abbiamo anche l'Atalanta, siamo padroni del nostro destino".

Stessi punti (69), stessa voglia di raggiungere l'obiettivo l'una a discapito dell'altra: vero e proprio spareggio Champions tra Juventus e Milan, da non fallire per non pregiudicare le chance di qualificazione a pochi turni dal termine del campionato.

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha presentato la partita contro la Juventus, sottolineando l'importanza in chiave Champions.

L'allenatore del Milan parla poi della formazione che potrebbe affrontare la Juventus, ma senza mai dare indizi certi:

"Se giocherà Diaz? Ibrahimovic non sarà da solo nella manovra offensiva. Siamo la formazione che tira di più da fuori area ma che segna di meno. Dovremo sfruttare meglio le nostre occasioni e essere più compatti nella fase di non possesso. E' chiaro poi che Ibrahimovic ci potrà dare una grande mano".

Chiusura anche sul 'caso' Donnarumma: Pioli non pensa che il giocatore possa distrarsi.