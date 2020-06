Juventus-Milan, arbitra Orsato in Coppa Italia: Rocchi per Napoli-Inter

Designati i primi fischietti per la ripresa del calcio in Italia: si gioca venerdì 12 e sabato 13 giugno alle 21.

Torna il calcio, tornano come ovvio anche le designazioni arbitrali. Alla vigilia della prima semifinale di ritorno di Coppa tra e , e a due giorni dall'altro match che vedrà di fronte e , sono stati annunciati i due arbitri delle gare allo Stadium e al San Paolo.

Sarà Daniele Orsato l'arbitro che dirigerà Juventus-Milan, mentre per Napoli-Inter è stato scelto Gianluca Rocchi. Nel primo caso, i bianconeri sono stati diretti in due big match, entrambi spettacolari: contro il Napoli, a inizio campionato, nonchè due annate fa contro l'Inter, nel match di cui si è discusso a lungo relativamente ad un'espulsione di Pjanic non avvenuta.

Orsato ha invece diretto il Milan contro il Napoli e la nelle ultime due occasioni, senza che i rossoneri uscissero dal campo con la vittoria: un bilancio decisamente negativo quello del Diavolo con il fischietto di Montecchio Maggiore, tanto che è arrivato un solo successo negli ultimi dodici match.

Sia Napoli che Inter hanno invece subito una sconfitta l'ultima volta che hanno incontrato Rocchi a dirigere un match: per gli azzurri k.o contro la Roma a novembre, mentre i nerazzurri sono stati sconfitti dalla Juventus nel girone d'andata del campionato 2019/2020.

Insieme ad Orsato ci saranno Mondin e Galetto come assistenti, con Massa quarto uomo e il duo Aureliano-Vivenzi per quanto riguarda il VAR. Con Rocchi i guardalinee Del Giovane e Cecconi, a bordo campo Mariani ed infine Valeri e Giallatini relativamente alla tecnologia.

Si riparte, countdown per vedere nuovamente rotolare il pallone nel territorio italiano.