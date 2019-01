Juventus-Milan, le formazioni ufficiali: Douglas Costa dal 1', fuori Higuain

Gli schieramenti di Juventus e Milan, in campo a Gedda per la finale di Supercoppa Italiana.

Le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Allegri.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso.

Juventus e Milan si contendono la Supercoppa Italiana a Gedda. In Arabia Saudita bianconeri e rossoneri proveranno a mettere le mani sul trofeo nazionale, fischio d'inizio alle 18:30.

La notizia è l'esclusione di Higuain dai titolari: al suo posto gioca Cutrone, in un tridente completato da Castillejo e Calhanoglu. Confermato Paquetà come mezzala, in difesa Calabria la spunta su Conti e Zapata affianca Romagnoli.

Tra le fila bianconere Douglas Costa e Bentancur vincono i ballottaggi con Bernardeschi e Khedira, Cancelo è recuperato e si riprende la fascia destra, in attacco spazio a Dybala e Cristiano Ronaldo.