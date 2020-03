Juventus-Milan, il cibo non andrà sprecato: donato ai più bisognosi

La Juventus ha donato oltre 3 tonnellate di pasti preparati per Coppa Italia: per un importo complessivo di circa 200 mila euro.

-, semifinale di ritorno di Coppa , si sarebbe dovuta disputare ieri sera allo Stadium. Dunque, all'insegna della solita programmazione, il club bianconero ha pianificato dettagliamente tutti i dettagli di un evento, successivamente, rimandato.

La gara è stata rinviata a causa dell'emergenza coronavirus. I pasti, tuttavia, non sono andati sprecati. Proprio come comunicato dalla Juventus sul suo sito ufficiale. Oltre tre tonnelate di cibo sono state donate ai più bisognosi, coinvolgendo quattro associazioni di volontariato del torinese.

La , infatti, ha deciso di preparare comunque queste derrate alimentari appositamente per donarle alle persone più bisognose. E lo ha fatto anche grazie all’aiuto di quattro associazioni di che si sono occupate della raccolta e della distribuzione: Banco Alimentare, SERMIG, Comunità di Sant’Egidio e Fondazione Specchio dei Tempi.

Un gesto spontaneo e sentito, in un momento difficile per l'intero Paese. Che invita, inoltre, a una riflessione: pensando a come 3 tonnellate di mangiare, destinato a oltre 4000 persone all'interno dei Premium Club, corrispondano a circa 200 mila euro.