Juventus-Milan, i convocati di Allegri: ci sono Chiesa e Bernardeschi

La Juventus e Allegri ritrovano Chiesa e Bernardeschi in vista del big match contro il Milan: i due azzurri sono pienamente recuperati.

Arrivano buone notizie sul fronte Juventus in vista del big match di domenica sera contro il Milan. I bianconeri recuperano sia Federico Chiesa che Federico Bernardeschi in vista della sfida contro i rossoneri.

I due attaccannti azzurri, campioni d'Europa a Euro 2020, rientrano dunque in squadra a pieno regime dopo aver superato i rispettivi problemi fisici.

Chiesa non gioca in bianconero dalla sfida con l'Empoli e ritroverà confidenza con il prato dell'Allianz Stadium dopo aver saltato le sfide con Napoli e Malmo. Anche Bernardeschi ha saltato la trasferta svedese ma ora è pienamente arruolabile in vista dei prossimi impegni zebrati.

