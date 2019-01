Juventus-Milan, Higuain ma non incide: nervi tesi a fine gara

Partito in panchina, Higuain è entrato soltanto a 20 minuti dal termine in Supercoppa, poco prima del rosso a Kessié. Al triplice fischio nervi tesi.

Juventus-Milan di Supercoppa è iniziata in panchina per Gonzalo Higuain, che è stato escluso dalla formazione titolare da Gattuso.

Il Pipita non era evidentemente nello stato mentale giusto per giocare un match così importante dopo le voci sempre più insistenti che lo vorrebbero in partenza direzione Londra, sponda Chelsea.

Il goal di Cristiano Ronaldo ha però messo le cose in salita per il Milan e Gattuso alla fine ha deciso di affidarsi comunque a Higuain, che è entrato in campo al 71' al posto di Castillejo.

Due minuti dopo, però, è arrivato l'episodio che ha indirizzato definitivamente la partita verso la Juventus. Dopo aver consultato il Var, l'arbitro Banti decide infatti di espellere Kessié con un rosso diretto.

Finisce in rabbia la partita di #Higuain pic.twitter.com/WWkrBwD7TG L'articolo prosegue qui sotto — Tutti Convocati (@tutticonvocati) 16 gennaio 2019

Per il Milan e per Higuain è notte fonda. Il Pipita tocca pochissimi palloni e non riesce ad incidere, scatenando tutto il suo nervosismo al triplice fischio con le proteste veementi in direzione di Banti, reo di non aver concesso un rigore al Milan per fallo in area di Emre Can su Conti.

Ancora una volta è un epilogo amaro contro la Juventus per Higuain, che conclude nel modo peggiore quella che potrebbe essere la sua ultima partita con la maglia del Milan.